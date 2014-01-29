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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 15:05 BJT

中国股市：沪综指收升，中小盘股强势上涨带动市场人气

路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周三收升。由于节前资金资面略显宽松，节后新股发行进入空档期，部分护盘资金介入推动股指继续反弹。分析师表示，今日大部分股票上涨，中小盘股表现强势带动场内人气，料节前续维持缩量震荡走势。

沪综指 收报2,049.914点，涨11.401点或0.56%，上证A股今日成交额676亿元人民币，上日为656亿元。

“二月份是相对有利的反弹时间窗口，对二月份的预期还是比较好，大盘在目前这个点位往上的概率相对较大。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他认为，新股发行市盈率较可比行业偏低，造成新股上市首日走势仍会较强，以修复被压低估值，而后新股将根据自身所处行业及业务情况重新定位价格。

今日深市上市新股盘中两度触及临停线，市场炒新热情依旧，但新股炒股已出现明显分化。昨日上市大盘股陕西煤业 收盘4.21元，跌7.47%。

肖世俊判断，创业板股票短期仍会受到资金关注，但大部分股票年报季报业绩难以达到预期，估值有被拉低的动力，后市上行阻力较大。

创业板指数P 收涨1.712%，再创收盘新高。

沪深300指数 收报2,227.781点，涨0.36%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,238.2点，涨0.30%，成交447,222手。（完）
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