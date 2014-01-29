中国股市：沪综指收升，中小盘股强势上涨带动市场人气

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
路透北京1月29日 - 中国股市沪综指周三收升。由于节前资金资面略显宽松，节后新股发行进入空档期，部分护盘资金介入推动股指继续反弹。分析师表示，今日大部分股票上涨，中小盘股表现强势带动场内人气，料节前续维持缩量震荡走势。
沪综指 收报2,049.914点，涨11.401点或0.56%，上证A股今日成交额676亿元人民币，上日为656亿元。
“二月份是相对有利的反弹时间窗口，对二月份的预期还是比较好，大盘在目前这个点位往上的概率相对较大。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他认为，新股发行市盈率较可比行业偏低，造成新股上市首日走势仍会较强，以修复被压低估值，而后新股将根据自身所处行业及业务情况重新定位价格。
今日深市上市新股盘中两度触及临停线，市场炒新热情依旧，但新股炒股已出现明显分化。昨日上市大盘股陕西煤业 收盘4.21元，跌7.47%。
肖世俊判断，创业板股票短期仍会受到资金关注，但大部分股票年报季报业绩难以达到预期，估值有被拉低的动力，后市上行阻力较大。
创业板指数P 收涨1.712%，再创收盘新高。
沪深300指数 收报2,227.781点，涨0.36%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,238.2点，涨0.30%，成交447,222手。（完）
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临