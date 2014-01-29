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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 14:49 BJT

路透调查：2014年中国进口铁矿石将同比上涨，价格料持续下挫

路透1月29日 - 周三公布的路透调查显示：

* 预计2014年中国铁矿石进口在9.105亿吨，2013年为8.194亿吨

* 预计2014年中国粗钢产量在8.10亿吨，2013年为7.752亿吨

* 预计2014年铁矿石价格在五年低位每吨121.5美元，预计2015年跌至115美元 (完)
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