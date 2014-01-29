《特写》企鹅微信红包火了，中国互联网金融2.0时代来啦

记者 毕晓雯

路透香港1月29日 - 继全民“打飞机”游戏后，以营收计中国最大的互联网企业腾讯控股 借助微信平台，再度掀起全民发红包的热潮。自推出后的短短三天，狂热和欢乐的气氛便一统微信平台，舆论赞不绝口。

银行的队越排越长，其中很多是没预留电话号码而无法将帐号绑定微信的人；在海外生活学习的人们，这几天也不淡定了，因为没有国内银行帐号无法发出红包，急着建议腾讯立马开通第三方支付业务。

专业人士指出，借助春节喜庆时刻、新年发红包传统、微信朋友圈人情基础的“天时地利人和”三因素，腾讯微信红包将快速实现移动互联网绑定银行帐号的功能，一举将电子支付从PC发展到最新的移动阶段，可称为中国互联网金融2.0时代的新起点。

“微信红包是从电商金融到社交金融转折的一个里程碑，”中央财经大学教授黄震称，“确实抓住了时点、人性和风俗 ，微信红包的娱乐化、游戏化营销达到极致。”

他以自身的体验评论说，在全国人民热热闹闹发红包、抢红包、要红包之际，腾讯企鹅悄悄地让大家心甘情愿绑定银行卡支付号，是推动着中国互联网金融不知不觉正式迈入2.0时代的标志性事件。

敏感的媒体人＠BOCHK也是第一批的体验者，她尝试性地发了总金额为108元的60个红包，同时还在各个群里抢到了200元左右的红包，最大的一个是27.6元，最小的则为0.01元。

“非常欢乐！一开始还比较担心网络安全问题，在咨询过腾讯相关产品经理数次后，就彻底放心了。”她称。

但也有不少微信朋友圈的朋友表示，目前还是比较担心手机支付的安全问题，但又不能放弃这个全民狂欢的微信红包游戏，“就又开了一个空卡，专门干发红包、抢红包这事。”一位银行工作的人士称。

**互联网金融的2.0时代来临**

借助微信已构建的社交网络，腾讯正在全力推进的“财付通”支付业务迅速显露出无限的发展潜力。不少研究人士表示，尽管尚无数据显示微信红包绑定的银行帐号数，但超过支付宝数量势不可挡。

受微信红包大火的推动，腾讯股票连续两日大幅上涨，周三午盘报525.5港元，上涨约4.6%。

不过，也有专家指出，腾讯的财付通数量超过支付宝容易，但沉淀的资金、可提供的金融服务，可能还要假以时日才能超过支付宝。仅支付宝的衍生产品“余额宝”，目前规模已超2,500亿元人民币，仅用半年时间，就将华夏基金在基金业老大的地位，一把推下。

“微信红包、支付宝，都散发着互联网与金融结合创新的魅力。如果传统金融不及时应对、主动拥抱的话，门口将聚集越来越多的野蛮人。”宏源证券研究所副所长易欢欢称。

一家股份制银行信息技术管理部负责人则指出，腾讯的创意和想法很好，变相把微信推广营销给放大了，让客户主动去绑定银行卡，普及了微信支付的应用。

“从这两天看，微信红包对银行后台支付系统的流量并没有明显增加，没有对银行的后台支付系统带来什么影响，”一位银行负责清算支付业务的人士表示，“不过临近春节，我们也早早做好了值班准备。”

但他也表示，市场上类似余额宝等货币基金利率高，确实让银行的存款加速流失。银行又不能贸然抬高存款利率，否则成本大量增加。

黄震还指出，腾讯财付通后续发展的劲头相当足，以此衍生出的各项服务可以用“想象无极限”来形容。