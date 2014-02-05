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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 10:00 BJT

台湾数据：1月汇丰制造业PMI为55.5，创33个月新高

路透台北2月5日 - 以下为汇丰台湾1月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年1月 2013年12月

55.5 55.2

**1月PMI值为55.5，创下2011年4月以来新高，当月PMI值为58.2。

**1月PMI值创高最主要受惠于产出及新增订单的改善。

**厂商于1月增加劳工聘雇令新增工作机会创八个月高位。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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