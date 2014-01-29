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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 15:29 BJT

修正-韩国债市：公债基本持稳，投资者静候美联储决议

(补上RIC两边的< >符号)

路透首尔1月29日 - 韩国公债周三基本持稳，因投资者在静候美联储政策决议之际选择场外观望。美联储会议料决定进一步缩减刺激举措。

韩国10年期公债收益率 上涨1.2个基点，而3月三年期韩债期货 收高0.01点。

韩国市场周四和周五将因农历新年休市，将于2月3日重新开市。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.74 105.73

10年期公债收益率 3.612% 3.600%

五年期公债收益率 3.223% 3.222%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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