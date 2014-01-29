《RUSSELL专栏》若无中国和印度买需相助，黄金涨势恐难以为继

还应指出的是，印度央行同时也是负责制定转口贸易规定的机构，该机构一位官员已经暗示，央行要到3月底之后才有可能评估这方面的关规定。印度央行在很大程度上独立于政府。

对于印度黄金进口而言，放宽转口要求可能比降低进口关税的影响更大，但这一问题的任何决定似乎都要等到几个月后才会做出，而且也不一定能做出放宽要求的决定。

再来看看中国，有消息称中国2013年从香港进口黄金创纪录高点，强化有关中国黄金需求依然强劲的乐观看法。香港是中国购买的主要中转站。

去年中国从香港进口约1,158吨黄金，几乎为2012年总量的两倍，因买家利用金价下跌之际逢低吸纳。

但下月初中国农历新年假期结束后，该国的黄金买盘很有可能消退。

中国黄金进口和生产相关图表： link.reuters.com/tup95v

散户买家可能已经利用2012年金价下跌的机会买进了，商户据信也已经补充了库存。

最好情况下，中国的黄金需求会持稳，但今年不大可能加速上升太多。

中国需求持稳而印度存在很大不确定性，因此金价要维持2014年刚刚萌芽的涨势，还需要依靠其它因素。

虽然上市交易基金(ETF)的资金外流速度放慢，有的还出现小小的资金流入情况，但这对于黄金来说还是更像中性因素而非正面因素。

由于美国逐步退出量化宽松政策，对于新兴市场的忧虑可能提供一些支撑，但这也让以美元计价的黄金在发展中市场的消费者眼中变得更加昂贵，因为他们自己的货币可能贬值。

过去曾支持金价12年涨势的关键因素之一是央行买盘，现在仍有可能提供一些支撑，但并不足以推高金价。

总之，没有中国需求的上升和印度买盘的回归，金价的每次上涨就很难不被当成抛出的机会。(完)