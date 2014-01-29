《RUSSELL专栏》若无中国和印度买需相助，黄金涨势恐难以为继

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
还应指出的是，印度央行同时也是负责制定转口贸易规定的机构，该机构一位官员已经暗示，央行要到3月底之后才有可能评估这方面的关规定。印度央行在很大程度上独立于政府。
对于印度黄金进口而言，放宽转口要求可能比降低进口关税的影响更大，但这一问题的任何决定似乎都要等到几个月后才会做出，而且也不一定能做出放宽要求的决定。
再来看看中国，有消息称中国2013年从香港进口黄金创纪录高点，强化有关中国黄金需求依然强劲的乐观看法。香港是中国购买的主要中转站。
去年中国从香港进口约1,158吨黄金，几乎为2012年总量的两倍，因买家利用金价下跌之际逢低吸纳。
但下月初中国农历新年假期结束后，该国的黄金买盘很有可能消退。
中国黄金进口和生产相关图表： link.reuters.com/tup95v
散户买家可能已经利用2012年金价下跌的机会买进了，商户据信也已经补充了库存。
最好情况下，中国的黄金需求会持稳，但今年不大可能加速上升太多。
中国需求持稳而印度存在很大不确定性，因此金价要维持2014年刚刚萌芽的涨势，还需要依靠其它因素。
虽然上市交易基金(ETF)的资金外流速度放慢，有的还出现小小的资金流入情况，但这对于黄金来说还是更像中性因素而非正面因素。
由于美国逐步退出量化宽松政策，对于新兴市场的忧虑可能提供一些支撑，但这也让以美元计价的黄金在发展中市场的消费者眼中变得更加昂贵，因为他们自己的货币可能贬值。
过去曾支持金价12年涨势的关键因素之一是央行买盘，现在仍有可能提供一些支撑，但并不足以推高金价。
总之，没有中国需求的上升和印度买盘的回归，金价的每次上涨就很难不被当成抛出的机会。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 艾茂林/侯向明)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临