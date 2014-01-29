全球金市：连跌三日，美联储公布声明前市场谨慎情绪弥漫

“许多人都预期美联储将削减购债规模100亿美元，因此如果美联储届时没有任何行动，金价可能会上扬。而如果美联储削减了购债，我也不认为金价将大跌，因为在1,200美元水准存在良好支撑，”香港利昌金铺的首席交易员Ronald Leung说道。

不过，Leung也警告称金价即便录得涨幅，也很难守住，因为全球最大的黄金消费国--中国将迎来长达一周的农历新年假期。

0713GMT，现货金 下滑0.07%，报每盎司1,255.30美元。本周迄今，金价已累计下跌约1%。

------------------0713GMT-----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1255.3 -0.91 -0.07

现货银 19.62 0.07 0.36

现货铂金 1403.8 -1.2 -0.09

现货钯金 715 0.75 0.11

COMEX期金 1255.4 4.6 0.37

COMEX期银 19.625 0.122 0.63

汇率

欧元/美元 1.3664

美元指数 80.611

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金