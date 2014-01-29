《中国债市每日综述》提现需求减缓资金转暖，休假模式开启现券交投淡

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 节前提现需求渐减缓，资金面好转
* 明日逆回购或暂停，但节前资金应无虞
* 长假将至，现券和IRS交投日渐清淡
* 节后关注逆回购大量到期后，央行如何应对
路透上海1月29日 - 随着春节前提现需求逐步减缓，中国银行间市场周三流动性好转，尽管七天至21天期回购利率仍上行，但节前资金面应已无虞；而距长假仅剩最后一个交易日，大部分交易员已陆续进入休假状态，现券和IRS交投都相当清淡。
尽管央行公开市场明日很可能不再进行逆回购操作，但由于大多数机构的节前头寸摆布已落定，即便少数机构有缺口也能通过自身消化。
“比较清淡了，IRS、现券都上了一点，也就是一点点，成交真的很少，”上海一券商交易员称。
她谈到，明日公开市场不进行逆回购影响也不大，目前市场更关注的是节后逆回购集中到期，特别是央行如何应对，“到期不做就还好了，就怕往回收啊，因为节后资金回流的会很厉害。”
央行公开市场一级交易商暂停报送需求，明日不进行任何操作的可能性较大。据此计算，本周很可能以750亿元人民币的净投放，为节前的操作画上句号。而春节后2月11日-13日间，将有4,500亿元逆回购集中到期。
交易员并预计，明日市场交易会更为淡静，绝大多数机构会封盘不动。
上述券商交易员就表示，“明天要是有人点双边(报价)的话，估计要被全市场骂的。”
剩余期限约9.57年的固息国债130018券最新报价收益率 为4.54%/4.4750%，上日尾盘为4.52%/4.49%。
**节前提现高峰安然渡过**
银行间市场主要品种质押式回购加权利率 周三走势出现分化，其中隔夜小跌，而跨节14天品种续涨。交易人士指出，春节前提现压力高峰基本已安然渡过，今日资金面有所改善，即使周四无公开市场扶助，流动性亦应无虞。
“相比前两天，今天资金情况还不错。”北京一大型银行交易员称，明天就算无逆回购操作，资金应该也不会有很大问题了。
上海一银行交易员表示，春节现金需求的压力已经差不多了，不少该回家的都走了。资金面平稳过节应该是没什么问题了。不过她也提到，早盘可见部分机构希望拆入可跨节的14天期资金，或因需求集中，推动价格略升。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市；本周四(30日)为假期前最后一个工作日。
中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.402元，较上日结算价涨0.104元，或0.11%。
北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.7953 4.8725 -7.72
七天 5.3523 5.1597 +19.26
14天 7.0343 6.9660 +6.83
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.8150 3.1050 -229.00
七天 1.4100 7.1000 -569.00
14天 1.9000 5.1350 -323.50
回购定盘利率
其中:隔夜 4.8200 4.8100 +1.00
七天 5.2700 4.9600 +31.00
14天 7.1200 6.7700 +35.00
Shibor
其中:隔夜 4.8000 4.8477 -4.77
七天 5.1080 4.9657 +14.23
三个月 5.6000 5.5998 +0.02
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
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