欧洲经济指标预测--1月30日-2月6日****

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日当周 1月30日(四) 0800 瑞士KOF领先指标 1月 2.00 1.95 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.5 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) 320 290 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 296.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加7 增加6.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加10.5 增加9.1 抵押贷款批准件数(千件) 73 70.758 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.35 0.27 经济景气指数 101.0 100.0 工业景气指数 负2.8 负3.4 服务业景气指数 0.8 0.2 消费者信心指数 负11.7 负13.6 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +1.3% +1.2% (较前月) -0.6% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 负12 负13 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0745 法国消费者支出 12月 -0.4% +1.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 12月 -- +0.5% 0900 意大利失业率 12月 12.7% 12.7% 1000 欧元区通胀率 1月初值 +0.9% +0.8% 1000 意大利PPI(较前月) 12月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1000 欧元区失业率 12月 12.1% 12.1% 2月3日当周 2月3日(一) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.9 0843 意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.3 0848 法国Markit制造业PMI 1月 -- 48.8 0853 德国Markit/BME 制造业PMI 1月 -- 56.3 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 -- 53.9 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 57.3 2月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 62.1 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 意大利HICP(较前月) 1月初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.7% 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.2% 2月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 -- 47.9 0848 法国Markit服务业PMI 1月 -- 48.6 法国Markit综合PMI -- 48.5 0853 德国Markit服务业PMI 1月 -- 53.6 德国Markit综合PMI -- 55.9 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 -- 51.9 欧元区Markit综合PMI -- 53.2 0928 英国Markit/CIPS服务业指数 1月 -- 58.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +1.4% (较上年同期) -- +1.6% 2月6日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负5 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差21.12 1100 德国工业订单 12月 -- +2.1% 1200 英国央行利率决议 2月 0.5% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1245 欧洲央行利率决议 2月 -- 0.25% 存款利率 -- 0.00% (完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(