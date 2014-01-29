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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--1月30日-2月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    
    1月27日当周
    
    1月30日(四)
    0800  瑞士KOF领先指标                                 1月           2.00      1.95
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                1月        减少0.5   减少1.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                              320       290
                 经季节调整失业率                                       6.9%      6.9%
                 经季节调整失业人数(万人)                                --      296.5
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         12月          增加7   增加6.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                            增加10.5   增加9.1
                抵押贷款批准件数(千件)                                    73    70.758
                M4货供额(较前月)                                          --      持平
    1000  欧元区企业景气指数                             1月            0.35      0.27
                  经济景气指数                                         101.0     100.0
                  工业景气指数                                         负2.8     负3.4
                  服务业景气指数                                         0.8       0.2
                  消费者信心指数                                      负11.7    负13.6
                  消费者通胀预期指数                                      --      14.9 
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     1月初值         +1.3%     +1.2%
                                        (较前月)                       -0.6%     +0.5%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                       -0.4%     +0.4%
                                        (较上年同期)                   +1.5%     +1.4%
    
    1月31日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                           1月           负12      负13
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       12月          +0.2%     +1.5%
                          (较上年同期)                                 +1.9%     +1.6%
    0745  法国消费者支出                                 12月          -0.4%     +1.4%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较上月)                12月            --      +0.5%
    0900  意大利失业率                                   12月          12.7%     12.7%
    1000  欧元区通胀率                                 1月初值         +0.9%     +0.8%
    1000  意大利PPI(较前月)                              12月          +0.2%     -0.1%
                 (较上年同期)                                            --      -1.8%
    1000  欧元区失业率                                   12月          12.1%     12.1% 
    
    
    2月3日当周
    2月3日(一)
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                1月            --       53.9
    0843   意大利Markit/ADACI 制造业采购经理人指数(PMI)  1月            --       53.3
    0848   法国Markit制造业PMI                           1月            --       48.8
    0853   德国Markit/BME 制造业PMI                      1月            --       56.3
    0858   欧元区Markit制造业PMI                         1月            --       53.9
    0928   英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月            --       57.3
    
    2月4日(二)
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                      1月            --       62.1      
    1000   意大利CPI(较前月)                           1月初值          --      +0.2%
                     (较上年同期)                                       --      +0.7%
            意大利HICP(较前月)                         1月初值          --      +0.3%
                      (较上年同期)                                      --      +0.7%
    1000    欧元区PPI(较上月)                           12月            --      -0.1%
                     (较上年同期)                                       --      -1.2%
    
    2月5日(三)
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                  1月            --       47.9 
    0848    法国Markit服务业PMI                          1月            --       48.6
            法国Markit综合PMI                                           --       48.5
    0853    德国Markit服务业PMI                          1月            --       53.6
            德国Markit综合PMI                                           --       55.9
    0858    欧元区Markit服务业PMI                        1月            --       51.9
            欧元区Markit综合PMI                                         --       53.2
    0928    英国Markit/CIPS服务业指数                    1月            --       58.8 
    1000    欧元区零售销售(较前月)                      12月            --      +1.4%
                          (较上年同期)                                  --      +1.6%
        
    2月6日(四)
    0645    瑞士消费者信心指数                        第一季            --        负5
    0700    瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        12月            --  顺差21.12  
    1100    德国工业订单                                12月            --      +2.1% 
    1200    英国央行利率决议                             2月          0.5%      0.50%
               量化宽松规模(亿英镑)                                     --      3,750
    1245    欧洲央行利率决议                             2月            --      0.25%
                    存款利率                                            --      0.00%   
    (完)
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