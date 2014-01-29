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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--1月30日-2月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    1月27日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    
    1月29日(三)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       12月        +3.8%      +4.0%
    
    1月30日(四)
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                   12月        +1.2%      +0.2%
                          (较上月)                                   +0.3%      -0.3%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    12月        +1.2%      +1.2%
              全国整体CPI(较上年同期)                                  --       +1.5% 
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                 1月        +0.7%      +0.7%
              东京地区整体CPI(较上年同期)                              --       +0.9% 
    2330  日本求才求职比                                 12月         1.01       1.00   
              失业率                                                  3.9%       4.0%
    2350  日本工业生产初值                               12月        +1.2%      -0.1%
              工业生产一个月预估                                       --       +2.8% 
              工业生产两个月预估                                       --       +4.6%
    
    1月31日(五)
    0500  日本建筑业订单(较上年同期)                     12月          --       +2.2%  
              房屋开工(较上年同期)                                  +13.5%     +14.1%
    
    2月1日(六)
    0000  韩国出口(较上年同期)                            1月        -0.2%      +7.0%
              进口(较上年同期)                                       -1.8%      +3.0%
              贸易收支(亿美元)                                         --    顺差36.5 
    
    2月3日当周
        
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    2月3日(一)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月          --        50.8
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月        +0.5%      +0.1%
                                 (较上年同期)                        +1.1%      +1.1%    
    
    2月4日(二)
    暂无重要经济指标公布。
    
    2月5日(三)
    0130  日本加班工资                                   12月          --       +4.7%
    
    2月6日(四)
    暂无重要经济指标公布。
    (完)
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