日韩经济指标预测--1月30日-2月6日****

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月29日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +3.8% +4.0% 1月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 +1.2% +0.2% (较上月) +0.3% -0.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +1.2% +1.2% 全国整体CPI(较上年同期) -- +1.5% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +0.7% +0.7% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 12月 1.01 1.00 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本工业生产初值 12月 +1.2% -0.1% 工业生产一个月预估 -- +2.8% 工业生产两个月预估 -- +4.6% 1月31日(五) 0500 日本建筑业订单(较上年同期) 12月 -- +2.2% 房屋开工(较上年同期) +13.5% +14.1% 2月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月 -0.2% +7.0% 进口(较上年同期) -1.8% +3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差36.5 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(一) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 2月4日(二) 暂无重要经济指标公布。 2月5日(三) 0130 日本加班工资 12月 -- +4.7% 2月6日(四) 暂无重要经济指标公布。 (完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(