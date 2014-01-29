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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 16:14 BJT

香港股市：中止四日跌势而收高，盘中交投淡静

成交量萎缩至逾一周低点，投资者静待美联储政策会议结果，决议声明要到亚洲时间周四早上公布。

继土耳其和印度之后，南非可能成为本周第三个采取行动应对国内通胀压力和资本外流问题的新兴市场经济体。

香港股市周四只交易半天，随后因春节假期休市，并于下周二(2月4日)恢复交易。(完)
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