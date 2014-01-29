澳新经济指标预测--1月30日-2月6日****

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -0.5% +4.2% 进口物价 +1.0% +6.1% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 41 43 出口(亿新西兰元) 46 45 贸易收支(亿新西兰元) 顺差5.5 顺差1.83 贸易收支(亿新西兰元) 截止12月的一年 逆差1.8 逆差2.5 1月31日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.9% +1.3% (较上年同期) +2.7% +1.9% 0030 澳洲民间信贷(较前月) 12月 +0.4% +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 2月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2-3日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.7% 2月3日(一) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- -1.5% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- +0.4% 网络招聘广告 -- -0.7% 2月4日(二) 0330 澳洲央行利率决议 2月 -- 2.5% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.2% HLFS就业增长(较前季) -- +1.2% HLFS就业参与率 -- 68.6% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 2月5日(三) 无重要经济数据公布。 2月6日(四) 0030 零售销售(较前月) 12月 +0.7% 零售销售 第四季 +0.7% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差1.18 商品/服务进口(较前月) -- -1.0% 商品/服务出口(较前月) -- 持平 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(