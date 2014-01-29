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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--1月30日-2月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
          
    1月27日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    1月30日(四)
    0030  澳洲出口物价                                  第四季         -0.5%       +4.2%
              进口物价                                                 +1.0%       +6.1%
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         12月            41           43
                出口(亿新西兰元)                                         46           45
                贸易收支(亿新西兰元)                                顺差5.5     顺差1.83
                贸易收支(亿新西兰元)           截止12月的一年       逆差1.8      逆差2.5
    
    1月31日(五)
    0030  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)               第四季         +0.9%       +1.3%
                                 (较上年同期)                          +2.7%       +1.9%
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                            12月         +0.4%       +0.3%
              房屋信贷(较前月)                                           --        +0.5%
             
    2月3日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    2月2-3日
    2330  澳洲TD-MI通胀指标                                 1月            --      +0.7%
      
    2月3日(一)
    0030  澳洲建筑许可                                     12月            --       -1.5%
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                               1月            --       +0.4%
                 网络招聘广告                                              --       -0.7%
    
    2月4日(二)
    0330  澳洲央行利率决议                                  2月            --        2.5%
    2145  新西兰HLFS失业率                                第四季           --        6.2%
                HLFS就业增长(较前季)                                       --       +1.2%
                HLFS就业参与率                                             --       68.6%
    2145  新西兰劳工成本指数(较前季)                      第四季           --       +0.4%
                          (较上年同期)                                     --       +1.6%
    
    2月5日(三)
    无重要经济数据公布。
    
    2月6日(四)
    0030  零售销售(较前月)                                 12月                     +0.7% 
          零售销售                                        第四季                    +0.7%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    12月            --    逆差1.18
              商品/服务进口(较前月)                                        --       -1.0%
              商品/服务出口(较前月)                                        --        持平 
    (完)
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