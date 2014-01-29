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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 17:12 BJT

新兴债市：土耳其五年期CDS触及三周低位，南非五年期CDS亦下跌

路透1月29日 - 根据MARKIT的数据，土耳其五年期信用违约互换(CDS)较周二收盘跌24个基点至233个基点，南非五年期CDS跌15个基点至206个基点。(完)
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