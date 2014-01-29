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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 17:00 BJT

土耳其央行：暂停额外货币紧缩措施

路透伊斯坦布尔1月29日 - 土耳其央行周三称，将暂停额外货币紧缩措施。隔夜土耳其央行大幅加息。(完)
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