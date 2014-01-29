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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 16:43 BJT

离岸人民币：易方达将推出RQFII国债ETF--新闻稿

路透香港1月29日 - 中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司周四称，即将推出易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF（交易型开放式指数基金）。

易方达香港发布的新闻稿称，该支基金为被动式管理、以人民币计值的实物人民币合格境外机构投资者（RQFII）EFT，产品已获香港证监会批准，拟定新春后于香港交易所上市交易。

新闻稿称，该支国债ETF，跟踪花旗中国国债5-10年期指数，将投资于多只中国国债，加上其于交易所上市的特性，不仅为投资者搭上通往中国国债市场的桥梁，更提供流动性并实现低成本及灵活地进行实时交易。

不久前，南方东英亦宣布即将推出全球首支RQFII国债ETF，总规模20亿元人民币。

目前中国银行间5年期国债收益率在4.2%左右，财政部在香港发行的人民币5年期国债收益率不到3%，利差较为明显。这支EFT亦采取季度派息亦增加了对投资者的吸引力。

中国于2011年12月推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国外管局最新数据显示，截止1月27日，已批准RQFII 57家，获批额度共计1,678亿元人民币。

2012年年底以来，RQFII-ETF迅速扩容，目前亦有基金在申请债券类RQFII-ETF产品（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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