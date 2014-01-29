离岸人民币：易方达将推出RQFII国债ETF--新闻稿

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透香港1月29日 - 中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司周四称，即将推出易方达花旗中国国债5-10年期指数ETF（交易型开放式指数基金）。
易方达香港发布的新闻稿称，该支基金为被动式管理、以人民币计值的实物人民币合格境外机构投资者（RQFII）EFT，产品已获香港证监会批准，拟定新春后于香港交易所上市交易。
新闻稿称，该支国债ETF，跟踪花旗中国国债5-10年期指数，将投资于多只中国国债，加上其于交易所上市的特性，不仅为投资者搭上通往中国国债市场的桥梁，更提供流动性并实现低成本及灵活地进行实时交易。
不久前，南方东英亦宣布即将推出全球首支RQFII国债ETF，总规模20亿元人民币。
目前中国银行间5年期国债收益率在4.2%左右，财政部在香港发行的人民币5年期国债收益率不到3%，利差较为明显。这支EFT亦采取季度派息亦增加了对投资者的吸引力。
中国于2011年12月推出RQFII试点办法，迄今范围已由香港，扩大至伦敦及新加坡，台湾亦口头获额度。根据中国外管局最新数据显示，截止1月27日，已批准RQFII 57家，获批额度共计1,678亿元人民币。
2012年年底以来，RQFII-ETF迅速扩容，目前亦有基金在申请债券类RQFII-ETF产品（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。