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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月29日

路透伦敦1月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           318,800          -3,775
    锡             8,855             -50
    铅           209,475            +300
    锌           859,675          -4,600
    铝         5,439,125          +1,050
    镍           264,432            +144
    铝合金        55,640            -260
    NASAAC        80,400             -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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