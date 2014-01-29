路透伦敦1月29日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：正在缓步盘升，但我们认为回到一定水准将重新下跌，之前的支撑线在103.44构成阻力。这波反弹并不足以让上涨动能恢复，只要无法突破103.70，近期就仍有可能跌至101.00，并可能下看100，两个水准分别为10月以来这波涨势的50%和61.8%回档位。
欧元/美元：小幅下跌令1.3825水准的次要阻力位继续保留，仍不能排除在下跌之前忽然上升至1.3810/78.65回档位的可能。近期的强势看来只是修正。
英镑/美元：已进入整理走势，前景不明--这次回升并不足以消除近期关键日线反转的影响--但涨势差不多了！周五在关键阻力位(200个月移动均线1.6635和长期轴点线1.6657)的反转暗示，市场很可能已经到顶了。但要确认市场涨势已经告终，还需要收在上升趋势线1.6397的下方(最好是收在9月高点1.6259的下方)。请注意周线图上RSI指标已出现背离，且周线图TD指标也确立良好型态，再加上一个关键的日线反转，也暗示我们已经见顶了。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3681 1.3668 +0.10 -0.47 1.3745
美元/日圆 102.97 102.95 +0.02 -2.21 105.30
欧元/日圆 140.86 140.70 +0.11 -2.61 144.63
美元/瑞郎 0.8967 0.8971 -0.04 +0.44 0.8928
英镑/美元 1.6592 1.6577 +0.09 +0.22 1.6556
美元/加元 1.1182 1.1147 +0.31 +5.29 1.0620
澳元/美元 0.8752 0.8776 -0.27 -1.81 0.8913
新西兰元/美元 0.8261 0.8254 +0.08 +0.67 0.8206
欧元/瑞郎 1.2270 1.2265 +0.04 -0.01 1.2271
欧元/英镑 0.8245 0.8244 +0.01 -0.63 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8041 8.7727 +0.36 -0.49 8.8474
美元/挪威克朗 6.1648 6.1223 +0.69 +1.62 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵 审校 高琦)