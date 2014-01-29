美元/日圆：正在缓步盘升，但我们认为回到一定水准将重新下跌，之前的支撑线在103.44构成阻力。这波反弹并不足以让上涨动能恢复，只要无法突破103.70，近期就仍有可能跌至101.00，并可能下看100，两个水准分别为10月以来这波涨势的50%和61.8%回档位。

英镑/美元：已进入整理走势，前景不明--这次回升并不足以消除近期关键日线反转的影响--但涨势差不多了！周五在关键阻力位(200个月移动均线1.6635和长期轴点线1.6657)的反转暗示，市场很可能已经到顶了。但要确认市场涨势已经告终，还需要收在上升趋势线1.6397的下方(最好是收在9月高点1.6259的下方)。请注意周线图上RSI指标已出现背离，且周线图TD指标也确立良好型态，再加上一个关键的日线反转，也暗示我们已经见顶了。