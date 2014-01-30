《香港报摘》--其他报纸重要消息1月30日

* 明报：

--港交所 行政总裁李小加明确表明，正研究升跌停板机制(circuit breaker)，相信「一定要做」，更希望可以配合收市后竞价时段等措施一齐推出市场，但目前仍没有推行时间表。港交所发言人其后解画称，「一定要做」是指相关研究和谘询工作，最后是否实行还未作定论。证券业界普遍担心机制细节如何落墨，担心定得太死板，反而影响投资意欲。

--国美 昨日称，已与中国电信 、联通 达成合作协议，未来将租用两家电信商的网络，在大中型城市推出转售业务。 * 星岛日报：

--豪宅名厦录挞订（指买方未完成交易）个案，其中尖沙嘴豪盘名铸，早于2012年一手沽出的两伙高层户，新近录得取消交易，涉及金额逾两亿港元，估计买家为内地客，为中半山天汇后，最大宗单一买家挞订个案。市场人士指，涉及没收订金为楼价约一成，涉资约二千万港元。 * 苹果日报：

--丑闻多多的国企中石化集团，其香港子公司也传出怀疑贪污事件。消息称，廉政公署近日调查中石化（香港）有限公司，并带走两名由内地派驻香港的高层。据了解，事涉中石化位于九龙区的油站承办商招标过程，有人在招标时疑收受贿款。

--证监会指亚洲电信媒体（现称瑞东集团 ）前主席吕瑞峰及三名前行政人员姚海鹰、王岚及何景莲，涉嫌进行内幕交易。证监会指，四人涉于公布集团被强制收回债务的消息前沽出股票，从而避免约5,090万港元亏损。证监会将向四人展开市场失当行为审裁处研讯程序。 * 东方日报：

--负资产宗数反弹，金管局指出去年第四季按季急升3.33倍至26宗，为2012年首季以来最多，涉及1.2亿港元，主要为银行职员按揭贷款。银行界称居屋按揭为另一高危险族。不过，学者及银行家均形容为健康水平，与2003年及2008年高峰期相比，属微不足道。 * 文汇报；

--美联物业 首席分析师刘嘉辉表示，截至1月27日为止，蛇年共录得37,342宗二手住宅注册登记个案，较龙年74,872宗下跌约5成。预期过去一年为二手宗数不足4万宗的首个农历年，亦不及2002年及2003年的4.5万宗，创自1996年鼠年有纪录以来的18年新低。 * 大公报：

--港岛蓝筹屋苑太古城逆市破顶，屋苑1伙全海景千尺大宅首度升穿2,000万港元，获外国回流客以2,075万万元购入作风水屋，折合实用尺价18,626元，无论总价或尺价均创屋苑分层历史新高。然而，太古城以至其他地区的二手成交，整体仍以减价主导。（完）