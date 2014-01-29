更新版 1-台湾货币市场：央行委由大行释出流动性，封关日利率高但紧张情绪缓解

* 央行释出流动性缓解台版钱荒

* 短率于高位徘徊但银行接受度高

* 年后资金回笼多去化管道再成隐忧 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周三蛇年封关日续于高位徘徊。上日市场出现年关前的台版钱荒，许多金融机构直至午后仍勤于调度，台湾央行于今日委由大行释出流动性，适度缓解了市场的紧张情绪。今日利率虽续走高，但调度将趋于平顺，顺利度过金蛇年。

银行交易人士表示，上日金融机构需钱孔急，部分银行直至傍晚才打平缺口，且紧接着提前调度今日资金，近来罕见的市场紧俏状况令央行减收多达600多亿台币存单，是央行近来平稳冲销以来，与到期存单落差最大的一次。

台湾央行因不乐见市场过分紧俏，今日采取动作释出流动性，让市场松了一口气，却反而开始担忧年后伊始，高逾1.65兆台币的大量央行存单到期及资金回笼效应，将让市场钱满为患，重蹈资金去化难的覆辙。

〞央行已经请大行出来帮忙了，利率虽然高一点但可以拿到钱，年关算是顺利度过了。〞一位大型银行资金调度人士说。

市场交易人士指出，大行释出资金的拆借利率不论长短以0.45%计价，较平日稍高，但缺钱的金融机构接受度高，且上日尚见两周资金成交于0.48%的高位，不影响银行的拆入意愿。而在紧俏市况中，今日隔夜拆借利率高位已出现0.5%成交。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，28日央行共新增发行约319亿台币至1.964兆台币，续创纪录高位，较年初新增发行约3,974亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.407%，上日收盘报0.387%；今日区间在0.295-0.500%，上日价位区间在0.295-0.440%；一周拆款没有成交。

**短票利率回落，因几无与银行承作**

短票市场方面，票券商上日在混乱市况中拉高短票利率，以求顺利弥平缺口，且为求今日顺利过度，直至上日傍晚仍致电银行寻求资金供应，在上日寻得多数资金后，今日资金缺口已经顺利收窄，且获民间法人资金供应，利率回到平稳区间。

一大型票券商交易主管指出，由于银行端今日仍为缺钱所苦，短票到期多不续作，今日仅有少数一、两笔与银行的成交，利率持于此前平日水准；此外，民间客户适时供应资金活水，且利率没有提高，也令票券商在封关日不致过份紧张。

〞今天先拿钱是最重要的，还好有民间法人出来。〞上述交易主管说。

今日与银行少量成交跨农历年的短票利率区间主要在0.61-0.63%，上日在0.61-0.65%；与民间法人的承作利率则持于0.60-0.62%，少量成交于0.63%。

台湾央行共发行87亿台币存单，相较存单到期金额31亿台币，存单发行余额增56亿。

下周央行存单到期总额为1兆6,522.95亿台币，落点分别为周三5,690.3亿、周四4,956.6亿及周五5,876.05亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为828亿台币，至下周一(2月3日)累计超额准备为6,908亿、加计前期1%的超额准备为7,865亿台币。

**附买回利率持平，交易清淡**

债券市场附买回(RP)成交清淡，利率大致不变。今日已是农历年前最后一个工作日，市场交易更形清淡，不少证券商今日已未安排人力负责资金调度。

今日以银行与投信间的交易较频繁，不过，由于农历年前银行的调度心态也相当保守，因此多只到单续做，新的交易几乎没有，而利率则是多能够维持区间 。

〞证券商几乎没有交易了，大概(人)连来都没有来，都休假去了，〞一位留守的券商交易员表示。

另外一家银行交易员说，资金面并不特别宽裕，因此和投信之间多以到单续做而已，天期也偏短。

公债买卖断交易已在周一封关，今日为年前最后一个上班日，也是货市和汇市的封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；交易偏淡。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间不变。