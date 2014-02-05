重温稿-台湾货币市场：央行委由大行释出流动性，封关日利率高但紧张情绪缓解

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 央行释出流动性缓解台版钱荒
* 短率于高位徘徊但银行接受度高
* 年后资金回笼多去化管道再成隐忧
记者 林妙容
路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周三蛇年封关日续于高位徘徊。上日市场出现年关前的台版钱荒，许多金融机构直至午后仍勤于调度，台湾央行于今日委由大行释出流动性，适度缓解了市场的紧张情绪。今日利率虽续走高，但调度将趋于平顺，顺利度过金蛇年。
银行交易人士表示，上日金融机构需钱孔急，部分银行直至傍晚才打平缺口，且紧接着提前调度今日资金，近来罕见的市场紧俏状况令央行减收多达600多亿台币存单，是央行近来平稳冲销以来，与到期存单落差最大的一次。
台湾央行因不乐见市场过分紧俏，今日采取动作释出流动性，让市场松了一口气，却反而开始担忧年后伊始，高逾1.65兆台币的大量央行存单到期及资金回笼效应，将让市场钱满为患，重蹈资金去化难的覆辙。
〞央行已经请大行出来帮忙了，利率虽然高一点但可以拿到钱，年关算是顺利度过了。〞一位大型银行资金调度人士说。
市场交易人士指出，大行释出资金的拆借利率不论长短以0.45%计价，较平日稍高，但缺钱的金融机构接受度高，且上日尚见两周资金成交于0.48%的高位，不影响银行的拆入意愿。而在紧俏市况中，今日隔夜拆借利率高位已出现0.5%成交。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，28日央行共新增发行约319亿台币至1.964兆台币，续创纪录高位，较年初新增发行约3,974亿台币。
依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.407%，上日收盘报0.387%；今日区间在0.295-0.500%，上日价位区间在0.295-0.440%；一周拆款没有成交。
**短票利率回落，因几无与银行承作**
短票市场方面，票券商上日在混乱市况中拉高短票利率，以求顺利弥平缺口，且为求今日顺利过度，直至上日傍晚仍致电银行寻求资金供应，在上日寻得多数资金后，今日资金缺口已经顺利收窄，且获民间法人资金供应，利率回到平稳区间。
一大型票券商交易主管指出，由于银行端今日仍为缺钱所苦，短票到期多不续作，今日仅有少数一、两笔与银行的成交，利率持于此前平日水准；此外，民间客户适时供应资金活水，且利率没有提高，也令票券商在封关日不致过份紧张。
〞今天先拿钱是最重要的，还好有民间法人出来。〞上述交易主管说。
今日与银行少量成交跨农历年的短票利率区间主要在0.61-0.63%，上日在0.61-0.65%；与民间法人的承作利率则持于0.60-0.62%，少量成交于0.63%。
台湾央行共发行87亿台币存单，相较存单到期金额31亿台币，存单发行余额增56亿。
下周央行存单到期总额为1兆6,522.95亿台币，落点分别为周三5,690.3亿、周四4,956.6亿及周五5,876.05亿。
拆款中心 资料显示，周三超额准备为828亿台币，至下周一(2月3日)累计超额准备为6,908亿、加计前期1%的超额准备为7,865亿台币。
**附买回利率持平，交易清淡**
债券市场附买回(RP)成交清淡，利率大致不变。今日已是农历年前最后一个工作日，市场交易更形清淡，不少证券商今日已未安排人力负责资金调度。
今日以银行与投信间的交易较频繁，不过，由于农历年前银行的调度心态也相当保守，因此多只到单续做，新的交易几乎没有，而利率则是多能够维持区间 。
〞证券商几乎没有交易了，大概(人)连来都没有来，都休假去了，〞一位留守的券商交易员表示。
另外一家银行交易员说，资金面并不特别宽裕，因此和投信之间多以到单续做而已，天期也偏短。
公债买卖断交易已在周一封关，今日为年前最后一个上班日，也是货市和汇市的封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；交易偏淡。
主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间不变。
今日紧缩因素还有20年期公债发行，金额300亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申