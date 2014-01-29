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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 18:41 BJT

欧股业绩：菲亚特公布第四季获利，2014年展望逊于市场预期

路透米兰/底特律1月29日 - 菲亚特(FIAT,飞雅特) 称：

* 第四季净利为12.96亿欧元，分析师预估为4亿欧元

* 预计2014年净利为6-8亿欧元，分析师预估为14.1亿欧元

* 预计2014年营收为930亿欧元

* 第四季营收为240亿欧元

* 菲亚特的股票不会派息。(完)
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