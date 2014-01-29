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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 18:53 BJT

美股业绩：克莱斯勒第四季经调整净利为6.59亿美元，同比增74%

路透1月29日 - 克莱斯勒(CHRYSLER)集团公布：

* 2013年全年净利为28亿美元

* 第四季净营收为212.0亿美元

* 第四季净利为16亿美元

* 第四季经调整净利为6.59亿美元，较上年同期上升74%

* 2013年在全球销售汽车240万辆，较上一年增长9%

* 预计2014年在全球出货约280万辆汽车

* 预计2014年净利为23-25亿美元。(完)
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