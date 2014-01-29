东南亚股市：印尼股市跳涨近2%，泰国股市由升转跌

路透曼谷1月29日 - 印尼股市周三跳涨近2%，马来西亚和菲律宾股市亦上扬，因土耳其大幅升息，提振了亚洲市场信心。但泰国股市回落，周日大选前存在忧虑气氛。
印尼股市 收在4,417.35点，外资重返市场，Bank Mandiri 和Telkom Indonesia 等大型股扳回部分近期跌幅。
外资周三在印尼股市买超2,450亿卢比(2,010万美元)，为四个交易日来首次买超。
马来西亚股市 上涨0.45%，菲律宾股市 上涨0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1%。
泰国股市 回吐稍早涨幅，小幅收低在1,271.42点，Siam Commercial Bank 和盘谷银行 卖压沉重。
投资人退场观望，成交量仅是过去30个交易日均量的70%，泰国政府周日将举行大选。
外资在泰国股市卖超5.99亿泰铢(1,821万美元)，过去三个交易日共卖超2.05亿美元。
新加坡股市 表现落后，下滑0.5%，投资人在春节假期前削减部位。
新加坡、印尼、菲律宾股市周五将因春节假期休市，马来西亚股市将在周四和周五休市。
越南股市 周三连续第二日休市。将在2月6日恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 378.78 1.43 +0.38 -2.47 388.37
新加坡 3047.93 -14.48 -0.47 -3.77 3167.43
马来西亚 1789.23 7.98 +0.45 -4.16 1866.96
泰国 1271.42 -0.37 -0.03 -2.10 1298.71
印尼 4417.35 75.70 +1.74 +3.35 4274.18
菲律宾 6069.84 47.03 +0.78 +3.06 5889.83
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 王冠中; 审校 于春红)