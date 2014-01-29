美股业绩：易安信第一季财测不及分析师预期，拖累股价下跌

路透1月29日 - 全球最大的数据存储设备制造商易安信(EMC Corp) 预测当前季度业绩将逊于分析师的预估，令其股价在美股盘前交易中下跌。

该公司预测第一季经调整后的每股盈余为0.35美元，营收约为53.9亿美元。公司表示将在第一季裁员。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为每股盈余0.43美元，营收为58亿美元。

该公司表示，已批准一项重组计划，其中包括裁员。裁员工作将在第一季末以前“大致”完成，并列支1-1.2亿美元费用。

易安信旗下VMware 周二公布的季度获利略好于预期，因许可权销售营收上升。

易安信第四季净利增长17%至10.2亿美元，合每股盈余0.48美元，上年同期分别为8.7亿美元和0.39美元。

扣除特殊项目后每股盈余为0.60美元。

营收增长11%至67亿美元。

分析师原先平均预估每股盈余为0.59美元，营收为66.3亿美元。

易安信股价在周三美股盘前交易中跌约2%报24.80美元。(完)