新西兰央行：一如预期维持指标利率在2.5%不变，但称可能很快升息

路透惠灵顿1月30日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，但表示可能在短期内加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。

接受路透调查的17名分析师中有三位预计此次会加息一码，12位预计3月加息，两位预计第二季加息。

新西兰央行表示将在需要时升息，以保持通胀接近2%，加息的幅度和速度将取决于未来经济数据。

央行称，预计未来两年物价压力上升， 新西兰元高企抵消了通胀，但长期而言目前水准难以维持。预计未来一年GDP继续以约3.5%的幅度增长。(完)