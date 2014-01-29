新西兰央行：一如预期维持指标利率在2.5%不变，但称可能很快升息

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透惠灵顿1月30日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，但表示可能在短期内加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。
接受路透调查的17名分析师中有三位预计此次会加息一码，12位预计3月加息，两位预计第二季加息。
新西兰央行表示将在需要时升息，以保持通胀接近2%，加息的幅度和速度将取决于未来经济数据。
央行称，预计未来两年物价压力上升， 新西兰元高企抵消了通胀，但长期而言目前水准难以维持。预计未来一年GDP继续以约3.5%的幅度增长。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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