美国FED：美联储一如预期缩减购债，贝南克准备卸任

路透纽约1月29日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模缩减进一步缩减100亿美元，尽管近期新兴市场震荡，但美联储保持其缩减非常时期刺激措施的计划。

美联储主席贝南克在其任期内最后一次政策会议上没有改变美联储其他主要政策：美联储将在一段长持间内保持低利率的较长期计划。美联储副主席叶伦周五将接替贝南克，出任美联储主席。

美联储在政策声明中表示，“近几季经济活动升温，”肯定了促使美联储在12月宣布缩减购债的美国较广泛经济的力道。

自2月起，美联储将每月购债规模从750亿美元缩减至650亿美元。美联储对购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的缩减规模一样。

美联储此次是以10：0全票通过政策决定。

委员会还再次确定，只要失业率仍在6.5%之上、通胀一两年内未较委员会较长期目标2%高出超过0.5个百分点、且较长期通胀预期仍良好受控的情况下，就将维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变。

美联储重申，如果数据显示就业市场进一步改善，通胀升向长期目标，将可能以审慎的步伐进一步缩减资产购买规模。购买资产不是在预先设定的进程，仍将取决于就业市场和通胀前景以及对购买资产功效和成本的评估。

美联储也确认，在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。(完)