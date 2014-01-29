美国FED：美联储1月28-29日议息会议后发布的声明稿

路透华盛顿1月29日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)1月28-29日货币政策会议后发布的声明稿：

联邦公开市场委员会(FOMC)自12月会议以来获得的信息显示，近几季经济活动扩张。就业市场指标表现不一，但整体而言显示进一步改善。失业率下滑，但仍处于高位。家庭支出和企业固定投资近几个月增速加快，但楼市复苏有所放缓。财政政策限制经济成长，但限制的力度可能正在减弱。通胀一直低于委员会的较长期目标水准，不过较长期通胀预期保持稳定。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济活动将温和扩张，失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑。委员会预计经济和就业市场前景的下滑风险已经更接近平衡。委员会认识到通胀持续低于2%目标水准可能对经济表现构成风险，并正密切监控通胀发展，以寻找中期通胀率可能回升向2%的目标的证据。

考虑到自美联储开始购买资产计划以来联邦财政紧缩的幅度，委员会继续预计，经济活动和就业市场状况改善的情况符合整体经济潜在成长力道。鉴于就业最大化已经累积取得的进展、以及就业市场状况前景的改善，委员会决定进一步有序的缩减资产购买规模。自2月起，委员会将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会庞大的，且仍在不断增长的较长期证券仓位应会对较长期利率构成下压，支持抵押贷款市场，并扶助更广泛金融市场环境更为宽松，从而促进经济更强劲复苏，帮助确保通胀随着时间回到最符合委员会双目标水准。

委员会在未来几个月将密切观察接踵而来的经济和金融发展信息。委员会将继续购买公债和机构MBS，并适时动用其他政策工具，直至在物价稳定的前提下实现就业市场前景明显改善。如果新进的信息普遍支持就业市场状况持续改善、以及通胀回向较长期目标的委员会预期，委员会将可能在未来会议上采取进一步有序的措施缩减购买资产进度。但购买资产不是在预先设定的进程，委员会在决定购买资产进度时，仍将取决于委员会对于未来就业市场及通胀的看法，以及对这类购买资产的潜在功效和成本的评估。

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会今日确认在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。委员会还再次确定，只要失业率仍在6.5%之上、通胀一两年内未较委员会较长期目标2%高出超过0.5个百分点、且较长期通胀预期仍良好受控的情况下，将维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变。为决定维持高度宽松货币政策多久，委员会还将考虑其他信息，包括其他就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。委员会目前预计，基于对上述因素的评估，在失业率跌至6.5%之下后的一段相当长时间内维持联邦基金利率目前目标区间将可能是合适的，尤其是如果预估通胀继续低于委员会2%的较长期目标。在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克、副主席杜德利、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、理事鲍威尔、理事史坦、理事塔鲁洛、副主席叶伦。(完)