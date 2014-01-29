《综述》美联储QE再减百亿不出所料，贝南克准备退场

实际上，美联储的这次声明紧密追随12月17-18会议的声明，当时其宣布首次削减购债100亿美元。

当时贝南克表示，只要经济继续康复，美联储可能继续以“谨慎”步伐削减购债规模，直到其在今年稍晚的时候完全结束。

新兴市场货币和股市最近几天下挫，加之美国12月就业报告令人失望，曾让一些人猜测美联储可能暂时搁置缩减行动。

本次会议是贝南克任内的最后一次，之后叶伦将取而代之。