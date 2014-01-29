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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 06:16 BJT

《综述》美联储QE再减百亿不出所料，贝南克准备退场

实际上，美联储的这次声明紧密追随12月17-18会议的声明，当时其宣布首次削减购债100亿美元。

当时贝南克表示，只要经济继续康复，美联储可能继续以“谨慎”步伐削减购债规模，直到其在今年稍晚的时候完全结束。

新兴市场货币和股市最近几天下挫，加之美国12月就业报告令人失望，曾让一些人猜测美联储可能暂时搁置缩减行动。

本次会议是贝南克任内的最后一次，之后叶伦将取而代之。

贝南克在任八年期间，把美联储带到了未知水域，建立了一个4万亿美元的资产负债表，把利率保持在近零水准超过五年时间，以把美国经济拉出数十年来最严重的低迷状态。(完) (编译 张涛/徐文焰；审校 田建华/张荻)
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