《综述》美联储QE再减百亿不出所料，贝南克准备退场

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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实际上，美联储的这次声明紧密追随12月17-18会议的声明，当时其宣布首次削减购债100亿美元。
当时贝南克表示，只要经济继续康复，美联储可能继续以“谨慎”步伐削减购债规模，直到其在今年稍晚的时候完全结束。
新兴市场货币和股市最近几天下挫，加之美国12月就业报告令人失望，曾让一些人猜测美联储可能暂时搁置缩减行动。
本次会议是贝南克任内的最后一次，之后叶伦将取而代之。
贝南克在任八年期间，把美联储带到了未知水域，建立了一个4万亿美元的资产负债表，把利率保持在近零水准超过五年时间，以把美国经济拉出数十年来最严重的低迷状态。(完) (编译 张涛/徐文焰；审校 田建华/张荻)
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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