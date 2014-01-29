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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 06:16 BJT

企业并购：联想将斥资约29.1亿美元从谷歌手中购买摩托罗拉移动

路透1月29日 - 谷歌 表示：

* 联想集团将从谷歌手中购买摩托罗拉移动

* 收购价格约为29.1亿美元，谷歌将保留摩托罗拉移动部门大部分专利所有权

* 交易尚未经美国或中国批准

* 联想将得到逾2,000项专利资产，以及摩托罗拉移动品牌和商标

* 收购价格包括6.6亿美元现金以及7.5亿美元联想普通股(取决于股价)(完)
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