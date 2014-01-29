美股业绩：高通第一季营收同比增10%，小幅低于预估

路透旧金山1月29日 - 移动设备芯片领先制造商高通(Qualcomm) 公布第一财季营收增长，但略低于市场预期，因智能手机增长从发达国家向中国转移。

高通周三公布第一季营收为66.2亿美元，较上年同期增长10%。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期该公司第一季营收为66.65亿美元。

高通第一季净利为18.8亿美元，下降2%。公认会计原则(GAAP)稀释后每股盈余(EPS)为1.09美元，非-GAAP的EPS为1.26美元。

高通表示，将于3月结束的第二财季营收料介于61-67亿美元之间。

汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预期，高通第二季营收为67.23亿美元。

高通股价在Nasdaq市场收跌1.21%，报71.12美元。在盘后交易中上涨1.59%。(完)