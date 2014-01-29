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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 66.84 -5.00 -6.96 3939322

搜狐 73.02 -0.71 -0.96 523407

网易 75.27 -0.99 -1.30 668360

百度 158.10 -6.14 -3.74 4313082

台湾

台湾积体电路 17.01 -0.15 -0.87 1707778

联电 2.01 +0.00 +0.00 87447

日月光 4.50 -0.04 -0.88 142736

硅品精密 5.90 -0.02 -0.34 183174

和信超媒体 1.18 +0.04 +3.51 1447659

友达 2.78 -0.02 -0.71 64964

中华电信 29.37 -0.16 -0.54 56825

台湾国际航电 44.80 -0.85 -1.86 845845

香港

中国移动 47.63 -0.61 -1.26 197849

中国联通 13.05 +0.09 +0.69 203910

中国电信 45.99 +0.13 +0.28 29218

中芯国际 4.90 -0.16 -3.16 76773

电讯盈科 4.51 +0.02 +0.45 670

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数

(整理 张涛)
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