《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 66.84 -5.00 -6.96 3939322
搜狐 73.02 -0.71 -0.96 523407
网易 75.27 -0.99 -1.30 668360
百度 158.10 -6.14 -3.74 4313082
台湾
台湾积体电路 17.01 -0.15 -0.87 1707778
联电 2.01 +0.00 +0.00 87447
日月光 4.50 -0.04 -0.88 142736
硅品精密 5.90 -0.02 -0.34 183174
和信超媒体 1.18 +0.04 +3.51 1447659
友达 2.78 -0.02 -0.71 64964
中华电信 29.37 -0.16 -0.54 56825
台湾国际航电 44.80 -0.85 -1.86 845845
香港
中国移动 47.63 -0.61 -1.26 197849
中国联通 13.05 +0.09 +0.69 203910
中国电信 45.99 +0.13 +0.28 29218
中芯国际 4.90 -0.16 -3.16 76773
电讯盈科 4.51 +0.02 +0.45 670
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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(整理 张涛)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(