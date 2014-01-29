版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 06:48 BJT

全球外汇市场1月30日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月29日(三)

2350 - 日本12月零售销售

2350 - 日本一周资本流动数据

1月30日(四)

0030 - 澳洲第四季进出口物价

0800 - 瑞士1月KOF领先指标

0855 - 德国1月失业数据

0930 - 英国12月消费者信贷、M4货供额与抵押贷款数据

1000 - 欧元区1月企业景气指数

1330 - 美国第四季实质国内生产总值(GDP)初值

1330 - 美国1月25日当周初请失业金人数

1500 - 美国12月成屋待完成销售指数

2145 - 新西兰12月贸易收支和进出口

2330 - 日本12月所有家庭支出

2330 - 日本12月全国核心消费者物价指数(CPI);东京地区1月核心CPI

2330 - 日本12月求才求职比

2350 - 日本12月工业生产初值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐