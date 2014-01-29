美国股市：收跌，此前美联储公布坚持退场计划

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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道琼工业指数 跌189.77点或1.19%，收报15,738.79点；标准普尔500指数 跌18.30点或1.02%，收报1,774.20点；NASDAQ综合指数 跌46.529点或1.14%，收报4,051.434点。
CBOE波动性指数 大涨9.8%至17.35。
过去五个交易日中，标准普尔500指数有四天下跌，因投资者担忧中国经济增长放缓且大量资本撤出发展中国家促使投资者寻求避险资产。
波音虽然公布季度获利大增，但股价仍暴跌5.3%，收报129.78美元。
雅虎 股价暴跌8.7%，收报34.89美元。此前一日，雅虎公布网络广告价格下跌，连续第四个季度冲击公司营收。
成交高于本月均值。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为75亿股，本月迄今日成交均值为68亿股。
纽约证交所和Nasdaq市场下跌股票和上涨股票家数之比稍高于3:1。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。