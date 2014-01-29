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中国财经报道 | 2014年 1月 30日 星期四 07:04 BJT

美国股市：收跌，此前美联储公布坚持退场计划

道琼工业指数 跌189.77点或1.19%，收报15,738.79点；标准普尔500指数 跌18.30点或1.02%，收报1,774.20点；NASDAQ综合指数 跌46.529点或1.14%，收报4,051.434点。

CBOE波动性指数 大涨9.8%至17.35。

过去五个交易日中，标准普尔500指数有四天下跌，因投资者担忧中国经济增长放缓且大量资本撤出发展中国家促使投资者寻求避险资产。

波音虽然公布季度获利大增，但股价仍暴跌5.3%，收报129.78美元。

雅虎 股价暴跌8.7%，收报34.89美元。此前一日，雅虎公布网络广告价格下跌，连续第四个季度冲击公司营收。

成交高于本月均值。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为75亿股，本月迄今日成交均值为68亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场下跌股票和上涨股票家数之比稍高于3:1。(完)
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