拉美汇市：拉美货币挫跌，因美联储缩减刺激举措

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透伦敦/里约热内卢1月29日 - 新兴市场货币周三大跌，因美国联邦储备理事会(美联储)决定进一步削减刺激举措规模，抵消了土耳其和南非大幅升息的影响。
拉美货币恢复普遍跌势，阿根廷披索兑美元 在黑市下跌2.33%至12.85。墨西哥披索兑美元 下跌近1%，此前连续两日上涨。
巴西雷亚尔兑美元 在美联储决议公布前收低0.3%至2.4324雷亚尔，因投资者担心近期新兴市场动荡冲击巴西经济已然低迷的增长前景。
在美联储决议公布后，雷亚尔在期货市场扩大跌幅。
但随着雷亚尔接近六年低点，巴西央行料将很快加强干预汇市，此预期为雷亚尔提供了支撑。(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(