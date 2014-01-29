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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 07:08 BJT

拉美汇市：拉美货币挫跌，因美联储缩减刺激举措

路透伦敦/里约热内卢1月29日 - 新兴市场货币周三大跌，因美国联邦储备理事会(美联储)决定进一步削减刺激举措规模，抵消了土耳其和南非大幅升息的影响。

拉美货币恢复普遍跌势，阿根廷披索兑美元 在黑市下跌2.33%至12.85。墨西哥披索兑美元 下跌近1%，此前连续两日上涨。

巴西雷亚尔兑美元 在美联储决议公布前收低0.3%至2.4324雷亚尔，因投资者担心近期新兴市场动荡冲击巴西经济已然低迷的增长前景。

在美联储决议公布后，雷亚尔在期货市场扩大跌幅。

但随着雷亚尔接近六年低点，巴西央行料将很快加强干预汇市，此预期为雷亚尔提供了支撑。(完)

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