美股业绩：Facebook第四季营收和获利双涨，移动业务撑起广告半边天

路透旧金山1月29日 - Facebook 第四季营收跳涨63%，超过分析师预估，因该公司移动广告营收持续加速增长。

周三盘后交易中，Facebook股价飙升10%至58.90美元。

首席运营官Sheryl Sandberg在接受路透采访时称，“正在向移动领域转移，而且Facebook还做得相当不错。”

Facebook称当前其月度用户为12.3亿，其中9.45亿用户通过智能手机或平板接入服务。

这家全球最大社交网络公司称，去年最后三个月，其移动广告营收为总广告营收贡献了53%，为12.4亿美元，第三季广告营收占比为49%。

该公司第四季营收升至25.85亿美元，上年同期为15.85亿美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估值为23.3亿美元。

Facebook公布净利为5.23亿美元，合每股盈余(EPS)0.20美元，上年同期分别为6,400万美元和0.03美元。扣除特殊项目，Facebook称每股获利0.31美元。(完)