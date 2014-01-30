美股业绩：Facebook第四季营收和获利双涨，移动业务撑起广告半边天

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透旧金山1月29日 - Facebook 第四季营收跳涨63%，超过分析师预估，因该公司移动广告营收持续加速增长。
周三盘后交易中，Facebook股价飙升10%至58.90美元。
首席运营官Sheryl Sandberg在接受路透采访时称，“正在向移动领域转移，而且Facebook还做得相当不错。”
Facebook称当前其月度用户为12.3亿，其中9.45亿用户通过智能手机或平板接入服务。
这家全球最大社交网络公司称，去年最后三个月，其移动广告营收为总广告营收贡献了53%，为12.4亿美元，第三季广告营收占比为49%。
该公司第四季营收升至25.85亿美元，上年同期为15.85亿美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估值为23.3亿美元。
Facebook公布净利为5.23亿美元，合每股盈余(EPS)0.20美元，上年同期分别为6,400万美元和0.03美元。扣除特殊项目，Facebook称每股获利0.31美元。(完)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。