《全球汇市》日圆再度受到追捧，因避险需求浮现

不过人气依然脆弱，不少新兴市场货币此前在海外市场再度承压。交易商表示，资金出逃的部分原因在于美联储向市场挹注的廉价资金减少，而且新兴市场央行的升息举措对于阻止资金流出没有作用。
南非兰特兑美元 下挫逾2%至11.21兰特，尽管该国央行在近六年以来首次升息。
如果中国今日0145GMT公布的汇丰制造业采购经理人指数(PMI)报告证实行业表现疲弱，则市场人气可能进一步弱化。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3657 1.3662 -0.04 -0.64 1.3745
美元/日圆 102.17 102.28 -0.11 -2.97 105.30
欧元/日圆 139.56 139.73 -0.12 -3.57 144.73
美元/瑞郎 0.8946 0.8939 +0.08 +0.20 0.8928
英镑/美元 1.6558 1.6560 -0.01 +0.01 1.6556
美元/加元 1.1176 1.1170 +0.05 +5.24 1.0620
澳元/美元 0.8744 0.8739 +0.06 -1.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8203 0.8211 -0.10 -0.04 0.8206
澳元/日圆 89.350 89.380 -0.03 -4.79 93.850
新西兰元/日圆 83.830 83.980 -0.18 -2.99 86.410
英镑/日圆 169.19 169.38 -0.11 -2.95 174.33
澳元/新西兰元 1.0654 1.0637 +0.16 -1.79 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 张荻/田建华/徐文焰/孙茉莉)