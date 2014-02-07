《中国债券市场每日交易备忘》--2月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国江苏交通控股30亿元人民币六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和南京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 暂无 ============================================================================ 三、缴款： 五矿股份30亿元六个月期超短期融资券 ============================================================================ 四、还本付息： 西南证券 10亿元三个月期短融1390101到期兑付，票面利率5.7% 奇瑞汽车18亿元三年期中票1182018到期兑付，票面利率4.83% 青岛前湾集装箱公司11亿元三年期中票1182019到期兑付，票面利率5.07% 国开行90亿元一年期浮息债(三个月shibor基准)130210到期兑付，基本利差-0.50% 财政部300亿元七年期固息国债070001到期兑付，票面利率2.93% 太原重工 10亿元一年期短融041355003到期兑付，票面利率4.77% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司1亿元一年期短融041360007到期兑付，票面利率6.8% 北京市基础设施投资有限公司20亿元一年期短融041354005到期兑付，票面利率4.15% 华映科技 2.5亿元一年期短融041362004到期兑付，票面利率5.2% 中国中冶 40亿元九个月期短融011324001到期兑付，票面利率3.90% 天瑞集团水泥有限公司6亿元一年期短融041365001到期兑付，票面利率4.77% 江苏省国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360047到期兑付，票面利率4.90% 01国债7 010007付息 11如东东泰债1180020付息 11桐庐债1180021付息 13附息国债04 130004付息 13津港股MTN1 1382046付息 13津港股MTN2 1382047付息 10朝国资债01 1080014付息 10朝国资债02 1080015付息 10顺国资债01 1080016付息 10顺国资债02 1080017付息 12国开02 120202付息 13国开11 130211付息 13国开12 130212付息 13国开13 130213付息 13国开205 1302205付息 13农发01 130401付息 13皋投债 1380052付息 13滇投债 1380053付息 13宁城建MTN2 1382048付息 13蓉文旅MTN1 1382049付息 13辽成大MTN1 1382050付息 05申能债 058002付息 10航天科工债 1080018付息 12附息国债13 120013付息 12国开03 120203付息 10国开03 100203付息 10贵投债 1080019付息 10宁河西债 1080020付息 10中盐债 1080021付息 12国开04 120204付息 12津滨海SMECN1 1283002付息 09国开08 090208付息 10附息国债02 100002付息 10国开30 100230付息 13天瑞水泥债 1380054付息 13万正债 1380055付息 13武汉地铁债 1380056付息 13张江MTN1 1382051付息 13渝高股MTN1 1382052付息 13沈阳SMECN1 1383002付息 10附息国债24 100024付息 10国网债01 1080022付息 10国网债02 1080023付息 10同煤MTN1 1082012付息 13昆自MTN1 1382053付息 13海升MTN1 1382054付息 06嘉交通债 068004付息 09方正债 098005付息 13宏图MTN1 1382055付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --送走小龙摆尾的蛇年，农历新春期间全球金融市场马蹄杂沓，美国及中国经济显现动能不足的警讯，令主要 股市一度大跌，其中日股单日挫跌4.2%创下七个月来单日最大百分比跌幅。主要货币如美元、澳元、日圆等货币 亦明显波动。至于蛇年底跌跌不休的新兴市场，在各国决策者安抚下略略回稳，但投资者仍笼罩在紧张不安的情 绪中，观望后续资本外流情况。 --中国农历春节长假刚结束，商务部就公布最新统计数据，在正月初一至初七（1月31日至2月6日）长假期间， 全国零售和餐饮企业实现销售额约6,107亿元人民币，比去年春节黄金周增长13.3%。 --国家发改委价格监测中心徐连仲表示，从发展来看，中国农产品供求关系将继续保持紧平衡，未来采取有效 措施，保持农产品价格的基本平稳是政府价格监管和调控工作的重要内容。 今日公布1月汇丰中国服务业PMI (12月50.9%) 2/12公布1月进出口贸易数据 2/14国家统计局公布工业品价格指数(PPI) (12月-1.4%） 居民消费价格指数(CPI) (12月2.5%) 2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报 2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 李宏薇/曹巍浩)