港报财经评论：美国式改革惹人憧憬--信报1月30日

美国式改革惹人憧憬/ 习广思

送蛇迎马！以蛇年计，恒指可谓蛇头又蛇尾，去年2月开始走弱，到年中才见底反弹，今年会否重复去年走势？中国式改革阵痛不断，希望与现实对战，有希望时炒上，阵痛时调整，去年恒指大波动，今年恐怕继续大上大落。不过，与其说炒股不炒市，去年港股示范了板块轮动的节奏，科技及濠赌股由年头跑到年底，目前已受挑战，市场正在发掘下一批领袖股。马年会由哪些股份当大市领袖？中资金融股暂时未见到希望，新经济股份无疑是看好的对象，可惜体形未够大，难担大旗。在新领袖未出现前，投资者请继续寻宝去。

新兴市场风险回落，港股第二日反弹，恒指收报22,141点，弹180点。大市全日成交额683亿港元。周二大市有近700只股份上升，昨日有近900只上升。第一批反弹的是濠赌股，继而是科网股、医药股及新能源股，昨日轮到内银股、内险股及水泥股，第三批接力的是弱势股，颇有结算后、假期前平淡仓的味道。然而，反弹能够维持多久是疑问，濠赌股倒跌，再留意一批物流、支付及部分新能源股，反弹力不够，走势见回弱；即使炒得不亦乐乎的腾讯 ，轮场大成交，淡仓涌现。大市急跌，大市反弹，仍离不开以板块轮动主导，濠赌股调整恐怕未完。

全球投资趋势在转变，新兴国家要改革，美国见复苏，欧洲在摆脱衰退。投资者要找机会，上至跨国企业，下至百姓买楼买股，均开始涌至欧美市场。奥巴马在国情咨文演说中，当然要爲政绩领功，何况其民意支持率一直下跌，但他劈头讲的是“在过去十年来首次，商业世界宣布世上最佳投资国不再是中国，而是美国。”不管他是否借此贬低中国，但这话确是实情，无论是资本市场，抑或是房地産投资，美国现时是资金所向。奥巴马在演说中，花了不少篇幅讲能源政策，第二度提及中国，是关于新能源。奥巴马话，好似中国这样的国家正在全力进军清洁能源领域，美国也必须要这样做。事实上，奥巴马自上台后，扭转了布殊时代的能源政策，过去几年的页岩气革命，令美国在能源方面几乎能够自给自足，在昨天的演说上，他强调天然气革命，又强调美国太阳能産业正领导全球。

____________________________________________________________________________

储局停收水圆汇可反弹/ 苏子

大家已经知悉联储局的议息结果，倘若结果是联储局宣布暂停收水，美元兑日圆将面对较沈重的打击，因爲届时日圆汇价将较大机会跟从其他主要非美元货币一同走高；加上目前市场上绝大部分投资者均以看淡日圆大方向爲主，而且日圆亦因此成爲利差交易的主要融资货币。日圆汇价一旦跟从其他主要货币走高，势必触发市场上的利差交易拆仓盘入市，担心将令日圆的升势较其他主要货币更急劲。

目前只要确认美元的走势再度转弱，按照美元兑日圆近期已见转劣的技术走势来看，稍后成功跌破去年12月的101.6日圆低位并朝着100日圆心理关口迈进的机会较高。因此，如今晨联储局的议息结果真的不利美元兑日圆，并因此令美元兑日圆在102.45日圆的重要短线支持位以下收市，今天宜顺势采取候高沽出美元兑日圆的策略。昨天欧洲市美元兑日圆曾反弹至103.44日圆高位，此高位刚好与50天SMA关键阻力相若。汇价已自上述高位回落至102.7日圆水平以下，反映50天SMA正发挥强劲的阻力。投资者在今天亚洲市已见美元兑日圆顺利突破并企稳在50天SMA阻力以上，同时美元整体走势亦见转强，那便不宜再看淡美元兑日圆，反要提防美元兑日圆因爲美元整体走势跌不下去，可能出现较爲明显的升幅，并挑战上周四所造的104.83日圆高位，一旦突破，预料105.44日圆的今年高位将再面临考验。

瑞郎与日圆同爲避险货币，由于近日新兴市场货币急挫令市场避险情绪急升，故这两大避险货币均见受惠上升。留意踏入2014年后，瑞郎兑日圆交叉盘已自去年底的117.85日圆收市水平下跌至本周初的113.65日圆低位，走势有明显转弱的倾向，反映目前日圆的表现较瑞郎强得多。稍后两大货币若再上升，但日圆却继续较强，小心有可能出现黑天鹅事件。自去年12月开始，日圆兑瑞郎正呈近似头肩顶不利形态发展，一旦失守去年12月6日的低位收市，预料将再急挫，小心届时大户或会正式屠杀日圆不看好的投资者。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞