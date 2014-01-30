港报财经评论：马年焦点：美国QE、中国信托--经济日报1月30日

马年焦点：美国QE、中国信托/ 林瑞芬

港股终于暂时企稳，昨收报22,141，升0.82%，惟观望气氛亦浓；大市成交额只有683亿港元。今天是年30，总结蛇年，港股表现“虎头蛇尾”，年初爲相对高位，跌后反弹，年尾又质低。将迎马年，先拜个早年，希望横财就手，买卖得心应手。左右马年港股市况的表现，两大焦点。一是美国QE量缩的大形势，究竟如何令新兴市场掀起巨浪。其次，中国的信托风险会否提升，及出现零星的信托违约事件。无疑，两大因素或可能令港股造成大上大落的走势，明年总结如马年是太平的一年，就认真属于意外了！

美国QE量缩节奏，视乎经济数据而变奏，暂时很难算准。据最近公布的逊预期2013年12月耐用品定单数据、非农就业数据，以及房地産市场活动增速放缓等数据显示一致性，或确认了美国2013年四季度GDP增速应该低于同年三季度。恶劣的天气状况和恢复常态的存货水准等偶发性因素，可能爲四季度的GDP增长放缓的原因。今年首季度经济的回升速度，又将决定了未来减量货币的决策因素。总之，经济数据难一一预测准确的话，投资者可以把脉的可能是睇住10年期长期债息的变化，指标而言，去年至今3厘左右爲明显阻力，若冲破，啓示市场预期长期息率的上升动力增加，也是啓示量缩的速度或幅度较预期爲快，视爲不利港股的讯号。不然，对港股的威胁减，今趟新兴市场对环球投资者的冲击较去年5月爲小，至少见资金都肯愿意避难美债，美股只是正常调整，而港股调整应少于去年5月至6月时。

至于中国企业、地方债或信托的信托潜在违约风险的问题，已经有不少中、外券商在盘算可能性，当然机率的预测就无准。始终中国内地很多决策是人爲，诸如今次信托事件，工行 不方便出面兜底，但谁个横手接盘兜底，恐怕也是阿爷出手，目的是将出现连锁反应机率降至最低。中国的地方债以至影子银行的问题已经存在一段时间，大家都知有问题。不过，政府在未有足够准备之时，又似乎不可能让问题变差。美国政府爲债务都要兜底，中国政府更要兜底，所以马年内，是要预算信用风险的爆发，但会否爆发也是一回事，毕竟中国经济保底要有底线，不能承受金融问题所带来的剧痛。

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蛇去马来，市况震荡/ 余少文

蛇年将结束，下周二立春复市便是马年，大家都担心甲午年再出现中日甲午战争，但大市如果出现甲午战争，届时血流成河，甲午是震荡年。大市反弹，可惜A股个别发展，沪升深跌。而国企指数则回试10,000大关，全日升134点或1.4%收报9,898点，成交额139亿港元，60%主板H股随大市上升。由于今日只有半日市，市况淡静下，除非美股又大跌，否则中资股有机会重上10,000点来结束蛇年。而红筹指数升52点或1.3%，收报4,275点，成交额55亿港元。

尽管国指有挟淡仓空间，憧憬国指只要出现大裂口上升，便可形成一个“岛形底”转势形态。可惜昨日回升未能形成一个上升裂口，似乎大市下跌机会较大，除了10,000点是阻力位外，下跌通道顶部跟20天平均线相近，是下一个阻力位；即使可以升破通道顶部，又要面对250天和50天平均线的阻力，故反弹阻力重重，除非有重大利好消息，否则新春假后，下跌空间仍大。

蛇年还有半日市，相信中资股难以大翻身。而截至昨日止，国指蛇年已下跌15%，是自2000年统计资料以来第二大跌幅，次于2008年鼠年的49%。而H股中只有1/3在蛇年录得升幅，当中10只升幅超过1倍，升幅最劲是创业板转主板的上海复旦 ，升近3倍，然后是海信科龙 和京能清洁能源 的2.2倍和2倍升幅。另一特别之处是前12大升幅股份中，当中5只原是创业板股，故日后见到创业板股转主板后，不妨留意。但也要注意这类股份交投相对淡静，或是货源归边所致。

其实，蛇年初是睇好国指蛇年走势，可惜跌烂眼镜，当时睇好原因是过去十多年数据显示，国指在农历新年后首个交易日上升，全年都会向好，最后数据被打破。然而，2000年以来的农历新年后首日下跌，全年多数下跌，只有2001年蛇年是例外，估唔到12年后又出现例外事件，反映蛇年是多变！虽然未知下周二复市是升还是跌，但过去十多年数据显示，每当出现一年下跌后，翌年都会上升，故蛇年下跌，若然数据不再被打破，则马年应该上升。不过，今个甲午年会是震荡年，因爲中日关系紧张，擦枪走火并非不可能，加上中国维持偏紧的货币政策，以及美国退市，都会令中资股出现低处未算低的走势。

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