中国货币市场：蛇年最后一日回购利率全线回落，节后逆回购有望再现

路透北京1月30日 - 在蛇年最后一个交易日，中国银行间市场质押式回购加权利率 全线下行，其中此前频频攀升的14天品种周四亦见明显回落，跌幅逾130个基点(bp)。交易员表示，春节前机构头寸基本已筹备到位，助资金面回归宽松。
面对春节归来后公开市场逆回购集中到期，交易人士认为，预期央行还将通过小量逆回购扶助。
“今天各个期限都有出钱的，而且出起来还不那么容易呢，以前一些不常联系我的，今天都来问问我要不要钱。”华东一券商交易员称，“对节后资金面我们觉得还是中性偏紧的基调，特别是一回来那周有大量逆回购到期，估计央行还是会做一些逆回购。”
中国央行公开市场今日未进行任何操作，周二开展1,500亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.3%，持稳于上次(2013年11月28日)；本周公开市场净投放750亿元，连续两周净投放。
另据路透测算，春节归来后2月10日-2月14日当周，公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。
针对美联储QE再减是否会对节后资金面产生影响，北京一大型银行交易员称，“QE那边影响目前还不好说，不过春节后直面的问题就是央行公开市场的续作量，...个人认为肯定要续。”
申银万国证券最新报告称，短期看资金，从国内流出的压力可能增加，不利于春节后资金面状况；长期来看，来自外部的长期、便宜的流动性供给系统性减少，若央行没有较大规模的公开市场投放或降准进行对冲，国内资金紧张局面可能会维持相当长时间。如果央行行为较为滞后，恐怕阶段性流动性压力就更大。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。
北京时间10:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.4270 4.7953 -36.83
七天 4.9887 5.3523 -36.36
14天 5.7131 7.0343 -132.12
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.1000 0.8150 +628.50
七天 1.0100 1.4100 -40.00
14天 2.0000 1.9000 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 4.8200 4.8100 +1.00
七天 5.2700 4.9600 +31.00
14天 7.1200 6.7700 +35.00
Shibor
其中:隔夜 4.8000 4.8477 -4.77
七天 5.1080 4.9657 +14.23
三个月 5.6000 5.5998 +0.02
-------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 张喜良)