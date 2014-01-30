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债券 | 2014年 1月 30日 星期四 09:46 BJT

重发-《全球主要国家债券发行预告》--1月30日-2月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家     规模         发行细节
 1/30          美国                  五年期公债
 1/30          美国                  七年期公债
 1/30          日本                  三个月期贴现国库券
 1/30          日本                  两年期公债
 1/30          意大利                中长期公债标售
 2/3    1350   法国                  标售国库券(BTF)
 2/4           日本                  10年期公债标售
 2/4           英国                  传统债券标售
 2/5           日本                  六个月期贴现国库券
 2/6           日本                  三个月期贴现国库券
 2/6           日本                  30年期公债
 2/6           法国                  OAT债券
 2/6           西班牙                债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价  

 (编译 田建华; 审校 张涛)
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