重发-《全球主要国家债券发行预告》--1月30日-2月6日

更正-标题新闻：美国最新两年期公债标售获强劲需求，间接投标得标占比为近八年最高-财政部数据
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/30 美国 五年期公债 1/30 美国 七年期公债 1/30 日本 三个月期贴现国库券 1/30 日本 两年期公债 1/30 意大利 中长期公债标售 2/3 1350 法国 标售国库券(BTF) 2/4 日本 10年期公债标售 2/4 英国 传统债券标售 2/5 日本 六个月期贴现国库券 2/6 日本 三个月期贴现国库券 2/6 日本 30年期公债 2/6 法国 OAT债券 2/6 西班牙 债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 张涛)
(因英文原文有误，间接投标得标占比为“近八年”最高，非“11年”最高。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)