《全球重要经济事件一览表》--1月30日-2月6日

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1月30日(四)
伯尔尼--前意大利央行副总裁萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)访问瑞士。瑞士财长维德默-施龙普夫将与萨柯曼尼就签订税务协议举行会谈(1245)。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
1月31日(五)
美国沃斯堡--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在社区论坛就“美联储运作和最新经济动态”讲话(1815)。
卢布尔雅那--欧洲央行执委科尔就“欧元区--未来的挑战”发表讲话(1430)。
布达佩斯--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表题为“欧洲经济暨货币联盟(EMU)--过去、现在和未来”的演说。(0835)。
南非开普敦--瑞典央行总裁英韦斯发表演讲，题为“增强金融业监管与当前的监管优先任务”。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick在企业政策研究中心(SNS)和金融研究所(SIFR)发表讲话，题为“瑞典央行为何关心家庭负债情况？”
新西兰拉罗汤加--新西兰央行总裁惠勒对南岛商业团体发表演说。
2月3日(一)
华盛顿--美国前财长保尔森发表讲话(2230)。
2月4日(二)
美国温彻斯特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“2014年2月经济展望”讲话(1330)。
华盛顿--美国财政部长杰克卢就上调举债上限的必要性发表讲话(1400)。
牛津--英国央行金融稳定主管Andy Haldane就“我们金融系统的安全性”讲话(1530)。
底特律--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策讲话(1730)。
苏黎世--瑞士财长维德默-施龙普夫会见希腊财长史托纳拉斯。
奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在2014年经济学家货币研讨会上发言。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
2月5日(三)
纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表演说(1730)。
美国伯明翰--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表演说(1840)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至2月6日)。
2月6日(四)
日本宫崎市--日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话，随后举行记者会。
苏黎世--瑞士央行副总裁丹亭就“金融稳定--对瑞士的长期和短期影响”发表演讲(1600)。
美国萨拉索塔--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(2230)。
赫尔辛基--芬兰央行举行会议，主题为“芬兰经济的现状和前景”；该央行副总裁Pentti Hakkarainen主持会议。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声明并举行记者会。
伦敦--英国央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)