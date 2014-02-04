《香港重要政经日程》--2月4日-2月25日

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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==================今日重要政经消息==================
2月 4日（周二）
-- 香港金融市场开市。
-- 香港公布12月零售销售数字。
================== 近期重要政经消息=================
2月 5日（周三）
-- SBI Holdings 公布首九个月业绩。
*2月6日（周四）
-- 汇丰公布香港1月份采购经理指数（PMI）。
2月7日（周五）
*-- 金管局公布1月份外汇储备资产。
-- 香港生力啤 公布全年业绩。
2月10日（周一）
*-- 申银万国（香港） 公布全年业绩。
--13:30 广州广船国际 在中国举行股东特别大会。
2月12日（周三）
-- 恒生指数公布季度检讨。
*-- 凯德商用 公布全年业绩。
2月13日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
*-- 联想集团 公布第三季业绩。
*-- 数码通 公布中期业绩。
*2月14日（周五）
-- 金管局公布1月份外汇基金境外资产。
*2月17日（周一）
-- 中芯国际 公布第四季业绩。
2月18日（周二）
-- 香港公布11-1月失业率。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
-- 朗廷 公布全年业绩。
*2月20日（周四）
--09:00 联太工业 周年股东大会。
2月21日（周五）
*-- 思捷环球 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃 在中国举行股东特别大会。
--09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国通信服务 在中国举行股东特别大会。
*--10:00 中国光大控股 股东特别大会。
-- 香港公布1月消费物价指数（CPI）。
2月24日（周一）
-- 长江生命科技 公布全年业绩。
-- 冠军产业信托 公布全年业绩。
-- 和电香港 公布全年业绩。
2月25日（周二）
-- 长江基建集团 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布全年业绩。
-- 香港公布1月出入口数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。