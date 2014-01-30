《国际主要央行公开市场操作一览》--1月30日

路透上海1月30日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

美联储2014年1月29日宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/28 买入公债 29.87

1/27 买入公债 13.09

1/24 买入公债 32.96

1/23 买入公债 13.90

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/29 隔夜逆回购 -942.76 0.03%

1/28 隔夜逆回购 -945.30 0.03%

1/27 隔夜逆回购 -856.80 0.03%

1/24 三天逆回购 -724.95 0.03%

1/23 隔夜逆回购 -849.17 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年1月14日-2月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约180亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。美联储主席贝南克在其任期内最后一次政策会议上也没有改变美联储的另一项主要政策：美联储将在一段长持间内保持低利率的较长期计划。美联储副主席叶伦周五将接替贝南克，出任美联储主席。

联储政策决定出炉后进行的路透调查显示，该央行在3月会议上料将再次减少每月购债规模100亿美元，并将在年底前完全结束购债。受访的17位初级交易商一致预期，美联储将在今年余下的每次会议上都以100亿美元的步伐减少购债。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/28 92天期反向交易 49.55 --

1/28 七天期反向交易 1,156.348 0.25%(固定利率)

1/28 七天期定期存款 -1,512.06 0.24%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，非常宽松的货币政策最终被传导至实体经济中，经济开始复苏，但目前仍然脆弱且不平衡，风险偏向下档。他称总体通胀远低于央行目标，且将在较长时间内保持这种状况，并认为欧元区没有通缩。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 109,920

上周三 109,800

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当期变化 +120

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行12月19-20日会议记录显示，部分央行委员表示，央行必须进一步解释，其经济预估已经考虑了4月上调消费税率的暂时影响。部分委员还表示，由于外界对于央行能否实现2%的通胀目标存在疑虑，央行必须加强与市场的沟通。一名委员表示担心消费物价上涨可能超过劳工的薪资涨幅。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行87亿台币存单，相较存单到期金额31亿台币，存单发行余额增56亿。

--台湾央行周二公布，共发行982.75亿台币存单，相较存单到期金额1,600.75亿台币，存单发行余额减618亿。