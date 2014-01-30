版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 10:24 BJT

日本股市：跌至两个半月低点，之前美联储进一步缩减购债

路透东京1月30日 - 日本股市日经指数周四早盘跌逾3%。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减购债规模，尽管新兴市场动荡。同时日圆上涨亦损及整体人气。

日经指数 早盘中段跌3.3%至14,873.03点，最低探至11月14日以来低点14,853.83。支撑位料在14,731.17，这是10月低点至12月高点走势的61.8%回档位。

东证股价指数 跌2.9%至1,219.98点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐