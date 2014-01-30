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债券 | 2014年 1月 30日 星期四 12:13 BJT

路透调查：半数受访分析师认为英国央行公信力因前瞻性指引而受损

很多人认为央行提供指引，是一种从近些年来的超宽松利率政策转向更趋常态政策的必要过渡。不过指引还是招致了很多批评，其效果也好坏参半。

在8月首次引入政策指引时，其试图压制升息预期的初衷却造成了相反的效果。投资者将预期升息时间提前了。

与此同时，英国央行承诺至少在失业率降至7%以前维持利率在纪录低点不变。英国央行认为失业率要降至7%或许要三年多的时间。

但到了11月，英国央行预测最早在今年年底失业率就可降至7%。其还强调较高的利率会妨碍其它因素，比如劳动生产率。

在失业率降至稍高于7%门槛的水准后，英国央行政策制定者们强化了关注点将更为广阔这一信号。卡尼呼吁不要“不必要地过于关注一个指标”，并表示英国央行并不急于加息。

一些人认为，这种转变是在经济状况改善的同时，利率前瞻指引政策的自然演进。还有人表示这代表着政策在初期遭遇问题后的某种后撤调整。许多分析师如今就一件事情达成了共识，那就是央行的预测已经变成了一个大问题。

英国商会首席经济学家David Kern说：“英国央行的预估模型已经不再具有可信度...不过前瞻指引仍然很有价值，因为这能够安抚企业，让其明白货币政策委员会不想急于升息，除非是有绝对的必要性。”

根据60位受访分析师的预估中值，加息仅有可能发生在2015年第二季，调查结果与前几次一致。(完) (编译 洪曦/王洋; 审校 石冠兰/高琦)
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