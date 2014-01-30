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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 11:58 BJT

《全球汇市》日圆兑美元微涨，因避险需求浮现

澳元 下跌0.1%，报0.8733美元，由于投资人的避险情绪和中国制造业PMI跌至六个月低位，澳元难以获得上涨动力。

相对于新西兰央行，土耳其和南非央行分别在过去48个小时里选择加息，以此应对资本外逃现象。两国汇市和股市均受资本外流冲击而告溃败。

多数新兴市场货币于隔夜时再度承压，人气依旧脆弱。交易商表示，部分原因是美联储再度缩减购债计划规模，且加息并未有效缓解资本的外逃。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3654 1.3662 -0.06 -0.66 1.3745

美元/日圆 102.24 102.28 -0.04 -2.91 105.30

欧元/日圆 139.63 139.73 -0.07 -3.52 144.73

美元/瑞郎 0.8955 0.8939 +0.18 +0.30 0.8928

英镑/美元 1.6555 1.6560 -0.03 -0.01 1.6556

美元/加元 1.1179 1.1170 +0.08 +5.26 1.0620

澳元/美元 0.8733 0.8739 -0.07 -2.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8178 0.8211 -0.40 -0.34 0.8206

澳元/日圆 89.310 89.380 -0.08 -4.84 93.850

新西兰元/日圆 83.630 83.980 -0.42 -3.22 86.410

英镑/日圆 169.32 169.38 -0.04 -2.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0670 1.0637 +0.31 -1.64 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/高琦/石冠兰/张涛/洪曦; 审校 石冠兰/王洋/孙茉莉)
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