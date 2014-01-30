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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 13:14 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月30日

路透北京1月30日 - 过去一周的新兴市场波澜壮阔，中国央行则小心翼翼地平滑着春节假期前后的流动性
摆布。市场人士表示，从当前情况看，中国只要“苦练内功”，保证国内不出现系统性风险，就有望“独善其
身”；具体到货币政策上，短期或继续谨慎灵活的节奏。
    
    央行本周公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆
布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放
750亿元人民币，连续两周净投放。
    
    市场人士并指出，春节假期后，央行有望继续小量扶助市场流动性，中长期则会视国内外经济情势而动。
中国经济若期冀在新兴市场中屹立船头而不倒，唯有依靠切实提高自身发展质量。
                  
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +4,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/27-1/30     --       --         --        --      1,500     750          +750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --        +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --           0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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