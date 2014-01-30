中国债市：IRS稳中略有下滑，春节假期临近市场交投清淡

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透北京1月30日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四稳中略有下滑。市场人士表示，无论是资金利率的回落，还是孱弱的中国1月PMI数据、以及美联储继续缩减QE(量化宽松)，都不及春节假期的临近影响大，市场交投相当清淡。
“IRS市场安静，没啥波动，”上海一外资银行交易员称，“资金不紧，中国PMI数据不好有预期，偏离也不好，还有美联储，都挡不住过年，大家都坐等放假。”
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。
上海一银行交易员亦表示，今天全无关注盘面，“就待着，随便看看别的”，仅见外资行与券商有询价；PMI数据影响有限，美国利率近期下行不少，亦可部分解释开年来国内利率市场的行情。
上述外资行交易员并表示，市场当前并无多数预期，部分机构春节前对IRS敞口有所控制。
蛇年最后一个交易日，银行间市场质押式回购加权利率 全线下行，其中此前频频攀升的14天品种周四亦见明显回落，跌幅逾140个基点(bp)。交易员表示，春节前机构头寸基本已筹备到位，助资金面回归宽松。面对春节归来后公开市场逆回购集中到期，预期央行还将通过小量逆回购扶助。
美国联邦储备理事会周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。在政策声明发布后，美国政府公债价格上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)触及去年11月末以来的最低水准。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，各金融市场均休市。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8125/4.9150 4.7834/4.8575 4.8400/4.9150 4.8817/4.9650 4.8771/5.1371
上日 4.8400/4.9450 4.8150/4.8950 4.8700/4.9550 4.9200/5.0125 4.9109/5.1809
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变动 -0.0275/-0.0300 -0.0316/-0.0375 -0.0300/-0.0400 -0.0383/-0.0475 -0.0338/-0.0438
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。