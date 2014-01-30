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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 18:21 BJT

表格：欧元区1月经济景气指数升至100.9，12月修正为100.4

路透布鲁塞尔1月30日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区1月企业景气指数为0.19(调查预估为0.35)，12月修正为0.20

* 欧元区1月经济景气指数升至100.9(调查预估为101.0)，12月修正为100.4

* 欧元区1月工业景气指数为负3.9，12月为负3.4

* 欧元区1月消费者通胀预期指数为15.1，12月为15.1

* 欧元区1月消费者信心指数为负11.7，12月为负13.5

详细数据如下：

欧元区 1月 12月 11月

经济景气 100.9 100.4 98.8

工业 -3.9 -3.4 -3.9

服务业 2.3 0.4 -0.8

消费 -11.7 -13.5 -15.3

零售贸易 -3.4 -5.0 -7.7

建筑 -30.1 -26.4 -30.4

生产者通胀预期 2.2 2.4 1.5

消费者通胀预期 15.1 15.1 14.2

企业信心 0.19 0.20 0.18

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here

(完)

(编译 高琦 审校 王洋)
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