表格：欧元区1月经济景气指数升至100.9，12月修正为100.4

标题新闻：新加坡3月工业生产较上年同期成长10.2%，增幅大于市场预期
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路透布鲁塞尔1月30日 - 欧盟执委会周四公布：
* 欧元区1月企业景气指数为0.19(调查预估为0.35)，12月修正为0.20
* 欧元区1月经济景气指数升至100.9(调查预估为101.0)，12月修正为100.4
* 欧元区1月工业景气指数为负3.9，12月为负3.4
* 欧元区1月消费者通胀预期指数为15.1，12月为15.1
* 欧元区1月消费者信心指数为负11.7，12月为负13.5
详细数据如下：
欧元区 1月 12月 11月
经济景气 100.9 100.4 98.8
工业 -3.9 -3.4 -3.9
服务业 2.3 0.4 -0.8
消费 -11.7 -13.5 -15.3
零售贸易 -3.4 -5.0 -7.7
建筑 -30.1 -26.4 -30.4
生产者通胀预期 2.2 2.4 1.5
消费者通胀预期 15.1 15.1 14.2
企业信心 0.19 0.20 0.18
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here
(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。